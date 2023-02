Danny Vera en 10CC: tuin van De Wolfsberg in Groesbeek wordt festivalterrein

In de twintig jaar dat er optredens staan gepland in de tuin stonden er al klinkende namen als Dire Straits, Rolling Stones en Coldplay op de affiches van De Wolfsberg, maar dan ging het altijd over tributebands. Het waren altijd uitstekende vertolkers van de echte sterren maar niet de echte. En zeker, in het verleden traden ook Barry Hay, Candy Dulfer en Van Dik Hout al op, maar de verzameling van headliners die uitbater Ben Wijnhoven nu aankondigt is nieuw voor Groesbeek.

,,We kunnen een beperkt aantal bezoekers ontvangen in onze tuin en het is geweldig dat het toch gelukt is om deze grote namen hier naartoe te halen”, aldus de Groesbekenaar. ,,Het is een mooie kans om deze artiesten te zien in een relatief kleine setting.”

Nummer 1 in de Top 2000

Het optreden van de Zeeuwse singer-songwriter Danny Vera vormt de grand finale van Wolfsberg Live. Sinds zijn instantklassieker Roller Coaster geldt hij als één van de grootste artiesten van Nederland, met een uitstekende live-reputatie. Het nummer stootte zelfs een keer Bohemian Rhapsody van de eerste plaats van de Top 2000 en is sindsdien een vaste waarde in de Top 10 van die lijst.

Volledig scherm Graham Gouldman-frontman van 10CC. © Oldenzaal Muzikaal

De Britse rockband 10CC was decennia geleden zo’n trouwe gast in de aller tijden-lijsten met hits als I’m not in love, Dreadlock holiday en The Wall Street Shuffle. De originele bezetting uit de jaren 70 is al lang niet meer bij elkaar. Alleen bassist Graham Gouldman is over en hij toert redelijk succesvol met het oude 10CC-repertoire langs zalen en festivals in de wereld. Op 29 april doet hij dus Groesbeek aan.

Sven Hammond, de band van Sven Figee, is bekend van het tv-programma Matthijs gaat door als big band. De muzikanten zorgden voor gedenkwaardige optredens met diverse wereldsterren en nationale nederpophelden. Bij Wolfsberg Live komt de band in de normale kleine bezetting.

De ticketverkoop start donderdag 16 februari om 20.00 uur op dewolfsberg.nl/live.

