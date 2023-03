Dansen in de nieuwe Vasim of bijzondere rondleiding: 5 x Nijmeegse weekendtips

indebuurt.nlOok dit weekend is er weer enorm veel te doen in Nijmegen. Heb je nog wat inspiratie nodig om jouw weekendplannen vast te stellen? Deze vijf activiteiten kun je doen!

Stevensloop

Dit weekend is het weer zover: de Stevensloop! Er zijn verschillende parcoursen dwars door Nijmegen op zowel zaterdag 18 maart als op zondag 19 maart. De inschrijvingen om mee te lopen zijn al gesloten, maar je kunt nog wel de renners aanmoedigen. Of genieten van een optreden van Frank Boeijen. Alles over de Stevensloop 2023 lees je hier:

Het Zusje van Debbie

Het Zusje van Debbie bestaat tien jaar en dat vieren ze op wel een heel bijzondere locatie. Op vrijdag 17 maart openen ze als eerste de nieuwe grote zaal van de Vasim. Om 23:00 uur barst het feest los en kaartjes bedragen 27,50 euro. Meer informatie lees je hier.

Fotowalk

Wil je graag fotograferen met andere liefhebbers? Zondag 19 maart van 16:00 tot 23:00 uur gaat een groep enthousiastelingen op pad om mooie foto’s te nemen. Van tevoren wordt er een hapje gegeten bij De Dromaai om elkaar beter te leren kennen. Aanmelden kan via deze Facebookpagina.

Nostalgische hiphop

Weet je het nog: de jaren dat Ronnie Flex, Jonna Fraser en SFB de hitlijsten domineerden? Vrijdagavond 17 maart vanaf 23:00 uur kun je in Merleyn een trip down memory lane maken. LOEV draait er de hele avond namelijk alleen maar Nederlandse hiphop tussen 2015 en 2018. Een kaartje kost 7,50 en bestel je hier.

Bijzondere rondleiding

Altijd al eens willen weten hoe het torentje bij de Snelbinder er van binnen uit ziet? Dit is je kans! Zondag 19 maart vinden er de hele dag gratis rondleidingen plaats in het Landhoofd. Aanmelden kan op de dag zelf of online. Meer informatie vind je hier.

