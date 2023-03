‘Dassenburchten brengen de stabiliteit van de snelweg A50 in gevaar’

Met video Cafetaria Dwars voorlopig niet open na brand, buurt leeft mee met eigenaren: ‘Heel triest voor ze’

Van de populaire Nijmeegse cafetaria Dwars is twee dagen na een felle brand weinig meer over. De zaak gaat voorlopig niet open. Buurtbewoners en andere horeca-eigenaren in het gebied leven mee met de gedupeerden.