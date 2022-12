Dave rijdt in een Ford Fiesta, maar kijk wat er gebeurt als hij uitstapt: ‘Dan kijken ze pas echt op’

Voetbalsuc­ces maakt vurige trots los bij Nederland­se Marokkanen: ‘Voor velen valt er normaal niet zoveel te juichen’

Het Marokkaanse voetbalelftal heeft geschiedenis geschreven door de halve finale van het wereldkampioenschap in Qatar te bereiken. In de Randstad onstpoorde het feest van groepen Marokkaanse fans zaterdagavond weer, in steden als Arnhem, Ede en Nijmegen was het een gekkenhuis maar hoefde de politie juist niet in te grijpen. ,,Iedereen voelt ineens als familie.”

