Davey Croonen uit Afferden zit na cokeverslaving in Dream School: ‘Ik wil nu een voorbeeld zijn’

indebuurt Binnenkij­ken bij Anke en Mitch in Konings­daal: 'Alle muren lichtroze, dat was spannend'

Je zal maar de mazzel hebben een huis te scoren midden in de wijk Koningsdaal in Nijmegen. Het Nijmeegse stel Anke en Mitch kreeg het voor elkaar. Met hun twee kindjes en hond Harvey wonen ze in een parel van een huis met het Honigterrein en de Waal letterlijk op steenworp afstand. indebuurt ging bij hen langs.

15:00