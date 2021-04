De besmettingscijfers trekken een duidelijke grens met Duitsland: hier is dat goed te zien

Wordt het toch een vrolijk Pasen? Deze mensen hebben er een mening over: ‘Er komen écht betere tijden aan’

4 april Geeft deze Pasen het gevoel dat we met z'n allen zoetjesaan de rug rechten en het normale leven in het vizier hebben? Of is de coronacrisis dusdanig dat er alle reden is om te somberen? Negen mensen reageren op de vraag of het toch een vrolijk Pasen wordt.