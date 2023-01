‘De bever blijkt een rivaal te zijn waar we niet mee om kunnen gaan’

Sint-Jozefkloos­ter in Nijmegen ontruimd na brandmel­ding

NIJMEGEN - De brandweer was op nieuwjaarsdag in alle vroegte vanwege een brand met veel mensen aanwezig bij een woonzorgcentrum aan de Kerkstraat in de Nijmeegse wijk Hees. Volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ging het uiteindelijk om een kleine brand.

