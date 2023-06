De duizendknoop woekert nu nog vrolijk door West Maas en Waal, maar daar is Willem met de E-Weedingmachine

update 704 wietplan­ten aangetrof­fen in drie slaapka­mers van net opgelever­de woning, twee aanhoudin­gen

De huurwoningen aan de Tine Vastbinderhof in Nijmegen-Noord zijn pas op 21 maart opgeleverd. Toch heeft de politie er al een eerste flinke wietvangst gedaan. In een van de woningen stonden verdeeld over drie slaapkamers 704 planten. Er zijn twee verdachten aangehouden.