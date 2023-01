De eerste afro van het Waterkwartier, de eerste nacht-dj van de stad

Twan Krebbers was nog geen 10 jaar toen hij al speelde met draaitafels in discotheken. Als 15-jarige werd hij juniordeejay van Tuf Tuf/Pietje Bell. Er volgden nog diverse discotheken voordat hij samen met compagnon Brons zijn eigen dancepaleis stichtte met The Matrixx. Het gebouw staat er niet meer, het bedrijf organiseert nu grote dance events zoals Emporium, Matrixx at the Park en Waalkade en Dreamfields.