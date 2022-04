De fontein op Takenhofplein is al drie jaar buiten gebruik: wat moet er met het plein gebeuren?

Pleidooi voor flexibele regels voor parkeren bij woongroe­pen: ‘Ga hier niet zo rigide mee om’

Wees als gemeente niet zo rigide, maar bied hulp aan woongroepen in Nijmegen die in de problemen komen door de hoge tarieven van hun parkeervergunningen. Daartoe roept raadslid Marieke Smit van GroenLinks op, die hier schriftelijke vragen over stelt aan het stadsbestuur.

28 maart