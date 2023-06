De gieterdienst kan deze week op een iets lager pitje in de stadsvoedselbosjes van Nijmegen

De tweede zeepkisten­ra­ce is voorlopig de laatste in hartje Groesbeek: ‘Mensen hebben het maar druk, de laatste tijd’

Aan het aantal deelnemers ligt het niet. Veertig snelle karretjes racen aanstaande zondag de Pannenstraat en Dorpsstraat af bij de tweede editie van de zeepkistenrace in Groesbeek. Het is meteen de laatste keer dat het spektakel in deze vorm wordt gehouden.