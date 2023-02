De Graafschap naar kwartfinale KNVB-beker, De Treffers treurt

Na de bekerzeges op de eredivisionisten RKC en Cambuur had tweededivisionist De Treffers uit Groesbeek opnieuw kunnen stunten, maar dan had de ploeg van trainer Leeroy Echteld voor rust efficiënter moeten zijn.

De Treffers verschuilde zich in de eerste helft niet en voetbalde makkelijker dan de Superboeren. Vooral op de rechterkant was de ploeg uit Groesbeek erg gevaarlijk en had linksback Alexander Büttner het bijzonder zwaar met Gavin Vlijter.

Kansen voor De Treffers

Vlijter had zich in de eerste helft onsterfelijk kunnen maken. Eerst dook hij na een kwartier alleen op voor Hidde Jurjus, maar strandde op de doelman. Uit de daaropvolgende hoekschop schoot Vlijter in, maar werd de bal van de lijn gehaald. Daarna was Vlijter met een schot nog een keer gevaarlijk.

Zieke Poldervaart

Bij De Graafschap was het voor rust erg pover. Alleen rechtsbuiten Giovanni Korte was een keer dichtbij een doelpunt. Interim-trainer Richard Roelofsen, die de zieke Adrie Poldervaart verving, wijzigde het elftal van De Graafschap op drie plekken in vergelijking met de verloren competitiewedstrijd tegen Telstar (0-1).



Joel Valencia kwam op het middenveld te spelen en in de voorhoede was er een basisplaats voor Devin Haen en Giovanni Korte. Lion Kaak, Charlison Benschop en Mees Kaandorp verdwenen naar de bank.



De tweede helft begon voor de Superboeren een stuk beter. De in de eerste helft onzichtbare linksbuiten Basar Önal controleerde in de 49ste minuut een voorzet en schoot de bal prachtig in de bovenhoek: 1-0.

Aan alle illusies een einde

Na 57 minuten was het bekersprookje van De Treffers definitief voorbij. De Ecuadoriaan Valencia stuurde Korte met een prachtige steekbal weg en de rechtsbuiten liet De Treffers-doelman Niels Kornelis met een stiftbal kansloos: 2-0.



De Treffers probeerde De Graafschap daarna nog wel onder druk te zetten, maar kwam niet verder dan een aantal hoekschoppen. In de 77ste minuut maakte invaller Charlison Benschop aan de laatste Groesbeekse illusies definitief een einde door koppend de 3-0 te scoren.



De Graafschap gaat nu voor de derde keer in de clubhistorie een kwartfinale in het bekertoernooi spelen.

De Graafschap-De Treffers 3-0 (0-0) 49. 1-0 Önal, 57. 2-0 Korte, 77. 3-0 Benschop.

Gele kaart: Schenk (De Graafschap), Janssen, Thomassen, Ippel (De Treffers).

Scheidsrechter: Van der Eijk.

Toeschouwers: 8.075.

De Graafschap: Jurjus; Schouten, Fortes, Hillen, Büttner; Valencia (72. Kaandorp), Neghli (81. Van der Heiden), Brittijn (64. Schenk); Korte (81. Bisselink), Haen (72. Benschop), Önal.

De Treffers: Kornelis; Langeveld, Van den Berg, Ippel, Wouters (78.Dkidak); Janssen 60. Sirvania), Den Dekker, Campman (81. Toppenberg); Bouyaghlafen (60. Van Hees), Thomassen (78. Maertzdorf), Vlijter.

Lees hier de liveblog terug die we bijhielden in de aanloop naar en tijdens het duel:

Volledig scherm Spelers van De Treffers verwerken de 1-0 van De Graafschap-speler Basar Onal. © Pro Shots / Stefan Koops

Volledig scherm DOETINCHEM, 07-02-2023, De Vijverberg, Dutch TOTO KNVB Beker 3e Ronde Football, season 2022 / 2023, De Graafschap - De Treffers (cup), De Treffers player Tjeu Langeveld, De Graafschap player Alexander Buttner © Pro Shots / Stefan Koops

Volledig scherm Alexander Buttner van de Graafschap in duel met Gavin Vlijter van De Treffers. © Pro Shots / Stefan Koops

Volledig scherm De supporters zwaaien de spelersbus uit met veel Bengaals vuur en een zwart-rood rookgordijn. © Babs van Elst

Volledig scherm De laatste training van De Treffers. © Theo Peeters

