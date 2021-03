De hele tijd bezig met je smartphone? Dan ben je waarschijnlijk een ‘phubber’

donders wondersWe weten allemaal wel dat we veel tijd besteden op onze telefoons. We weten minder goed dat we soms anderen snubben (negeren) omdat we zo op onze telefoon gefocust zijn. Dit gedrag wordt phubben (phone + snubbing) genoemd en komt vaker voor dan je denkt.

Kan je het niet laten om je Whatsapp-berichtjes te checken tijdens het avondeten? Voel je de drang om elke tien minuten door Instagram te scrollen? Of kan je het niet weerstaan om je telefoon erbij te pakken als een gesprek stilvalt? Als je antwoord op deze vragen een volmondig ja is, dan ben je waarschijnlijk een phubber.

Sociaal op je telefoon

Donders Wonders Onderzoekers van het Donders Instituut aan de Radboud Universiteit in Nijmegen bestuderen de vele mysteries van het brein en het daaruit voortkomende gedrag. In Donders Wonders bloggen ze daarover.

Phubbers zijn een nieuwe en interessante soort. Phubbers zijn gelijktijdig met de laatste generatie smartphones opgekomen. Er zijn vandaag de dag meer dan 3 miljard smartphonegebruikers en 49 procent daarvan zijn phubbers.



Normaal gesproken zijn dit vrij extraverte mensen, die ook nog eens enorm sociaal zijn (als je hun sociale media mag geloven). Als we kijken naar persoonlijkheid, vertonen phubbers tekenen van emotionele reactiviteit en een mindere mate van bewustzijn.



De combinatie van deze eigenschappen zorgt ervoor dat zij een perfecte risicogroep zijn voor een echte, zorglijke verslaving - een verslaving aan hun telefoon. En het is inderdaad zo: phubbers kunnen het niet laten naar hun telefoon te kijken, zelfs als ze met hun geliefden zijn. En, net als iedere verslaafde, ervaart een phubber angstgevoelens als ze hun telefoon niet bij de hand hebben.

Telefoon checken in de supermarkt

Strikt genomen zijn we niet allemaal phubbers, maar we doen er soms toch aan. Vaak hebben we het niet eens door. Maar wat zijn de effecten ervan?

Het is duidelijk dat er geen specifiek moment is waarop je kan phubben. Het kan altijd. Tijdens een (zoom-) meeting van je werk, als je uit eten bent of als je in de supermarkt staat. Wat levert dat op? Minder productiviteit op werk, vergeetachtigheid (als in: je vergeet compleet waar dat recept van je vriend over ging), en aankopen die absoluut niet op je boodschappenlijstje stonden (hopelijk heb je de wijn wel in je mandje gedaan).

Toch gaat het grootste effect van phubben om je relaties met anderen. Het vermindert aanzienlijk de tevredenheid in een stelletje. Om precies te zijn voelen partners zich genegeerd als zij gephubt worden. Als het lang genoeg aanhoudt, kan het zelfs zorgen voor minder zelfvertrouwen en depressie.

Smartphone in de lockdown

Smartphones zijn een belangrijk deel van ons leven. Dat is nu we in lockdown zitten nog meer zo dan normaal. Maar als phubben een gevolg is van die belangrijke telefoons, hoe gaan we er dan het beste mee om?

Over het algemeen is er geen eenduidig antwoord op die vraag. Natuurlijk hoeven we onze telefoons niet volledig weg te doen. Tijdens deze coronadagen is het simpelweg de snelste en veiligste manier om sociaal contact te onderhouden. Maar we moeten oppassen als we tijd doorbrengen met onze coronabuddy of met die ene welkome gast. Voordat je op je telefoon kijkt, stel jezelf eens de vraag: moet dat echt nu? Wat zou ik voelen als de ander mij nu phubt? Als je je bewust bent van phubben, laat je misschien je telefoon sneller liggen.