De jonge vleermuis, die de restauratie een ton duurder maakte: ‘Het is van de zotte’

teruglezen Onderzoek integri­teit in Berg en Dal: politiek wil vertrouwen herstellen met mediation

De politiek in Berg en Dal vergadert vanavond over een rapport van bureau Hoffmann naar integriteitskwesties in de gemeente Berg en Dal. De politiek noemt de ontstane situatie ‘beschamend’ maar accepteert de uitkomst: er zijn geen aanwijzingen dat er iets fout is gegaan. Lees hier terug wat er vanavond werd besproken.