De kop is eraf, de eerste 32 kilometer van de Vierdaagse zitten erop: ‘De sfeer is fantastisch!’

Op de fiets, een uitstekende manier om de spieren even op te warmen voor het echte werk. Om half 2 is het gezelschap van oud-militairen waarvan Bal deel uitmaakt, nog een kilometer of vijf verwijderd van Lent. Geschatte aankomsttijd: 15 uur. Dan heeft Bal er 32 kilometer opzitten. Bijna zeven uur lopen, met een gemiddelde snelheid van 5 kilometer per uur. Voedsel voor de spieren, dat is tijdens de Vierdaagse van het grootste belang. In de rugzak daarom voor onderweg boterhammen en krentenbollen.