De Kwestie van Dirk: door de sluiting van clubs verloedert het nachtleven

Donders Wonders Misofonie: Wanneer kerstge­kauw je helemaal gek maakt

Het is bijna kerst en we kijken allemaal uit naar heerlijke diners. Voor sommigen is echter het idee van gezamenlijk eten iets om naar van te worden. Niet vanwege die oom die altijd dronken wordt, of een oude familie vete die boven komt drijven, maar omdat ze gedwongen blootgesteld worden aan de eetgeluiden van anderen. Deze mensen hebben, net als ik, misofonie.

25 december