De langste winkelstraat van Nederland? 10 x deze zin en onzin weet ChatGPT over Nijmegen

indebuurt.nl Toen in Nijmegen: 10 x de kermis in de jaren 80 en 90

Draaimolens, botsauto’s, suikerspinnen en ‘attentiooon’: wie heeft er niet nostalgische jeugdherinneringen aan de kermis? Een stiekeme kus in het reuzenrad en urenlang kletsen op de zijkant van het botsautoplatform. In Nijmegen strijkt al jaren de kermis eens in de zoveel tijd neer, ook in de jaren tachtig en negentig. We doken in de archieven en vonden deze tien plaatjes.

10 februari