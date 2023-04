De leraren die jij kende zijn al lang met pensioen, of dood

Zijn dna zat op een blikje, toch vrijspraak Tielenaar voor productie miljoen xtc-pil­len in loods Bergharen

ARNHEM – Een 25-jarige Tielenaar is vrijgesproken van betrokkenheid bij een pillendrukkerij in een loods in Bergharen waar drie jaar geleden 1,2 miljoen xtc-pillen werden geproduceerd. De politie vond weliswaar zijn dna op twee daar aangetroffen blikjes redbull, maar de rechtbank ziet hierin te weinig bewijs dat hij betrokken was.