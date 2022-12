De moeder van het Kronenburgerpark: ‘Het is zo kleurloos geworden’

Besmetting zet Nijmeegs woon-zorgcen­trum op scherp; mogelijk uitbraak van norovirus

NIJMEGEN - In woon-zorgcentrum Nijevelt aan de Heyendaalseweg in Nijmegen is op vier afdelingen vermoedelijk het norovirus uitgebroken. Familieleden van bewoners zijn per brief geïnformeerd. Besmette bewoners moeten op hun kamer blijven.

