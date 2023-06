De ‘mooiste dijkhelling van Europa’ loopt gevaar, want het onderhoud wordt te duur: ‘Schapen erop, dat zou erg zijn’

indebuurt.nl In beeld: 9 x zo werd het afval vroeger opgehaald in Nijmegen

De stoep in Nijmegen staat regelmatig vol met bakken, kratten en kisten met afval. Afhankelijk van je postcode wordt op verschillende dagen in de week het papier, plastic en gft-afval opgehaald. Of je brengt het naar de daarvoor bestemde Dar-containers. Maar hoe ging dat er vroeger aan toe?