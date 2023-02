De nieuwe fietsbrug tussen Cuijk en Mook is ingepakt: niet voor de sier, maar omdat hij fluit

Bij Nijmeegs drugshuis zijn rolluiken áltijd omlaag, maar de bewoners ‘leken geen criminelen’

Rolluiken die al meer dan een jaar continu omlaag zijn. Het is al tijden hét signaal dat iets niet pluis is in een woning in de Nijmeegse wijk Meijhorst. De politie arresteerde er dinsdag een 66-jarige vrouw en haar drie zoons van 21, 24 en 27 jaar.

