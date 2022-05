De Nieuwe Winkel wint als enige twee Restaurant Awards, chef-kok Van der Staak hoopt anderen te inspireren

Geen verrassingsbezoeken van jury’s of meningen van recensenten geven de doorslag bij de toekenning van de Restaurant Awards. Deze prijzen, twaalf categorieën in totaal, worden toegekend door de vijfhonderd beste chefs en restauranteigenaren van Nederland. Een echte vakprijs dus.

Driesterrenzaak (Michelin-sterren welteverstaan) De Librije in Zwolle verlengt haar abonnement op de titel Beste Restaurant van Nederland. Deze prijs is al sinds 2015 in handen van Jonnie en Thérèse Boer van het Zwolse restaurant. De Kas uit Amsterdam was de laatste vier jaar soeverein in de categorie Beste Biologisch Restaurant, maar die hegemonie is nu doorbroken.