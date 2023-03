‘De paling lag voor mijn voeten en keek me vragend aan’

De paling – oftewel de aal – lijkt een doodgewone, glibberige vis, maar niets is minder waar. Hij komt overal voor: in rivieren, meren, zeeën, in Amerika, Azië en Europa. Hij kan zijn kieuwen sluiten en via de huid een beetje zuurstof opnemen. Zo is hij in staat om uit het water over het land naar ander water te kruipen.