De piemelplakker slaat weer toe, maar mysterie blijft wie het steeds doet

De mysterieuze dildoplakker in Nijmegen heeft weer toegeslagen. In de nacht van zaterdag op zondag zijn drie rubberen piemels op de PostNL-brievenbus aan de Weurtseweg gelijmd.

,,Ze zijn er weer”, roept een voorbijganger. ,,Drie stuks maar liefst!” De man doelt op de dildo's - een zwarte, roze, en huidkleurige deze keer - die aan de voorzijde van de brievenbus vastzitten.



De man kan een glimlach niet onderdrukken, want het is niet de eerste keer dat de brievenbus tussen de wijken Koningsdaal en Waterkwartier, vlakbij het Westerpark, is ‘opgesierd’ met seksspeeltjes.

Nijmeegse voorbeeld in Utrecht en Doetinchem gevolgd

De eerste keer dat het raak was, was in februari van dit jaar. Een zwarte neppenis zat vastgeplakt aan de achterkant van de oranje brievenbus.



Niet lang daarna werden er, net zoals nu, drie dildo's op de bus gelijmd. Onlangs was het ook alweer bingo aan de Weurtseweg.

Volledig scherm Nijmeegse dildoplakker slaat weer toe bij brievenbus aan de Weurtseweg. © Eigen foto

De afgelopen maanden zijn ook op andere plekken dildo's op brievenbussen geplakt. Zo prijkte er in maart één op een Utrechtse bus. En zowel in de Nijmeegse wijk Lindenholt als in Doetinchem werden seksspeeltjes op brievenbussen gelijmd. Onduidelijk is of het steeds om dezelfde Nijmeegse dildoplakker gaat, of dat ‘copycats’ met het idee aan de haal zijn gegaan.

Dit pikken we natuurlijk niet

PostNL liet naar aanleiding van de opgeplakte dildo's in Utrecht wel weten ‘het niet te pikken’, wat uiteraard een bijzondere woordkeuze is gezien het thema.

