De schoolreisjes tijdens mijn lagereschooljaren waren altijd op de fiets

Hubert Bruls over hulp aan zusterstad Gaziantep: ‘Begin niet direct allerlei acties, maar doneer’

Een hulpactie van de gemeente Nijmegen voor voormalig zusterstad Gaziantep komt er niet. Het is beter landelijk geld in te zamelen dan lokale initiatieven op te starten, zegt burgemeester Hubert Bruls. Nijmegen had tot 2021 een speciale band met de deze week door zware aardbevingen getroffen Turkse stad.

7 februari