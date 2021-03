Dé stikstofstrijder van ons land mikt nu op houtkachels: ‘Bewezen ongezond’

Toch geen Zevenheuve­len­loop in voorjaar: voor het eerst sinds 1984 geen Nijmeegse hardloop­klas­sie­ker

5 maart NIJMEGEN - Er komt geen (uitgestelde) Zevenheuvelenloop 2020 in dit voorjaar. Omdat het vanwege de coronacrisis nog steeds niet is toegestaan evenementen te houden, heeft de organisatie deze week moeten besluiten de 37ste editie helemaal af te gelasten. Het is voor het eerst sinds 1984, toen de eerste Zevenheuvelenloop werd gehouden, dat de Nijmeegse hardloopklassieker niet doorgaat.