De strijd van Sebas om een thuis voor zijn dochtertje: ‘Je bent vader, je voelt dat je kind jou nodig heeft’

2 januari NIJMEGEN - Op 1 januari van het voorbije jaar nam ik met mijn lief en mijn kinderen een duik in de Spiegelwaal. Was dat gisteren? Het was een graad of 4, de lucht was blauw en het water meedogenloos koud. 2020 vloog voorbij en het was tegelijkertijd het langzaamste jaar dat ik me kan herinneren.