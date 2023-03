De Treffers dramatisch in toppers: ook nederlaag tegen Katwijk

Na de rampreeks kan De Treffers een streep zetten door de kampioensaspiraties. En dat is eigen schuld dikke buld. En niet alleen omdat het elftal van trainer Leeroy Echteld onnodig van Rijnsburgse Boys en HHC verloor. Ook omdat De Treffers verzuimde te profiteren van het schamele punt dat koploper AFC pakte in de laatste drie duels. Zo staat de top 4 op drie punten en De Treffers vijfde, op zeven punten van de lijstaanvoerder.

Voor de thuiswedstrijd tegen Katwijk (tweede) gooide Echteld – die zijn tweede van zes wedstrijden schorsing uitzat en de coaching overliet aan Frank van Kouwen – zijn opstelling om. Zo begonnen Daan van Hees, Ricardo Ippel, Azzedine Dkidak, Coen Maertzdorf en Matthijs van Nispen aan de aftrap. Voor Gino van den Berg, Rick Wouters, Robin Janssen, Willem den Dekker en Gavin Vlijter was geen plek in de basis voorzien.

Nadat Jordy Thomassen nog voor rust de paal had geraakt, leek Mukhtar Suleiman na mistasten van Tjeu Langeveld het duel in het slot te gooien. Vlijter dacht daar echter anders over. De razendsnelle buitenspeler, net als Den Dekker vlak voor het uur ingevallen, bracht De Treffers eigenhandig terug in de wedstrijd. In de 77ste minuut tekende hij voor de 1-3, in blessuretijd voor de 2-3.