De Treffers loopt rood aan: ‘We moeten ons niet meer uit de tent laten lokken’

Zorgen om kap honderden bomen in Lent: ‘Is dit wel nodig?’

NIJMEGEN - De voorgenomen kap van honderden bomen in Lent leidt tot zorgen bij de Nijmeegse GroenLinks-fractie. Plan is dat bijna zeshonderd bomen in de buurt Koudenhoek tegen de vlakte gaan, omdat er een nieuwe woonbuurt komt. De coalitiepartij vraagt zich af of dat wel nodig is.

20 januari