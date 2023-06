De Treffers shopt bij FC Den Bosch en verlengt met Dkidak

Met poll en video Tóch weer Vierdaag­sevuur­werk, maar het ongemak is groot: geen geld voor schonere droneshow

Het eind leek in zicht, tóch is er op de zondag van de Vierdaagsefeesten opnieuw een vuurwerkspektakel boven de Waal in Nijmegen. Het ongemak is groot. De organisatie wilde een milieuvriendelijkere droneshow houden, maar is er financieel niet uitgekomen.