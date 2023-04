De try-out voor de dood overleefd, nu toch weer de première in zicht

Kankerpa­tiën­te Kitty wil koste wat kost op het podium staan: ‘Ik ga dood door een foute beslissing van een arts’

NIJMEGEN - Ze overleefde borstkanker, weet dankzij driewekelijkse immunotherapie-kuren inmiddels 2,5 jaar uitzaaiingen in de lever te bezweren maar werd onlangs overvallen door uitzaaiingen in de hersenen. Toch is Kitty Trepels van Mil (55) niet van het podium te slaan. Koste wat kost wil ze woensdag op Wereldkankerdag voor de derde keer een benefietavond presenteren in de HAN-campus in Nijmegen.