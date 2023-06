De wereld rond eten bij Festival Trek, maar alleen met goed gevulde portemonnee

Luiercon­tai­ners in Wijchen zijn razendpopu­lair, maar ook bron van overlast: acht extra containers in aantocht

De inzameling van volle luiers en incontinentiemateriaal in speciale containers blijkt ontzettend populair in Wijchen. Er is in twee jaar tijd veel meer ingezameld dan gedacht. Wijchen plaatst daarom zo snel mogelijk acht containers bij, ook om een einde maken aan rondslingerende zakken op straat.