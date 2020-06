De wolf is welkom, maar hoe houd je dat zo? ‘Speciale begeleiders en les aan kinderen’

Provincies als Gelderland en Noord-Brabant moeten bijdragen aan dit soort extra maatregelen om het draagvlak voor de wolf te behouden. Dat blijkt uit onderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen naar de terugkeer van de wolf in Nederland. Dat is uitgevoerd door een denktank van studenten, begeleid door onder anderen hoofddocent Martin Drenthen van milieu- en natuurfilosofie.



,,Op sociale media gaat het er in het debat over de wolf nu soms hard aan toe en dat komt niemand ten goede’’, zegt student Koen Bouman. ,,Bewustwording van de mogelijkheden en de gevaren op lokaal niveau is daarom belangrijk.’’



Leerlingen van scholen rond wolvengebieden zouden volgens de studie van de Radboud Universiteit als eerste les moeten krijgen over de wolf, omdat de kans voor hen het grootst is ooit in contact komen met het dier. Of met de maatregelen die er tegen worden genomen, zoals elektrische hekken en kuddewaakhonden.