‘Dedicated’ ondernemer Jan Diebels krijgt Blauwe Steen 2022

Diebels is eigenaar van kledingwinkels Dedicated en Daily Fresh Fashion, beiden gevestigd in het centrum. Met onder meer de Nijmeegse versie van het spel Monopoly en de webshop I love Nijmegen draagt hij bij aan het op de kaart zetten van zijn woonplaats. Volgens de jury is Diebels ‘een gepassioneerde en toegewijde ondernemer met oog voor een groter belang.’

De Blauwe Steen, een initiatief van belangenclub Huis voor de Binnenstad, is vernoemd naar het exemplaar dat is te vinden in de straatbekleding op de hoek Broerstraat-Burchtstraat-Grotestraat. Deze plek speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Nijmegen; hier werden in het verleden vonnissen voltrokken en belangrijke mededelingen bekendgemaakt.

De onderscheiding is bedoeld voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de ontwikkeling van Nijmegen. Jan Diebels kreeg de onderscheiding uit handen van Heleen Wijgers, die de prijs in 2021 in ontvangst nam.

Eerdere Blauwe Steners: 2021 Heleen Wijgers

2020 Teddy Vrijmoet

2019 Peter Kuipers

2018 Rob Jaspers

2017 Hubert Hendriks

2016 Goof Snoek

2015 Els Stouthamer

2014 Rens Schulte

2013 Diederik Grootjans

2012 Elrie Bakker

2011 Henk Stevens

2010 Wouter Framery

2009 Truus Stuiver

2008 Theo van Stiphout

2007 Frans van Berkel

2006 Henk Kersten

2005 Clemens Verhoeven

2004 Dick van den Heuvel †

2003 Ger Leenders

2002 David Mulder †

2001 Ronald Migo

2000 Jac Trum

1999 Hans van Delft

1998 Nol Smits †

1997 Willem Alfrink

1996 Wim de Mul

1995 Henk Budel †

1994 Ds. L. Colijn †

1993 Erna van de Ven

1992 Ben van Hees

1991 Ton Lenting

1990 Jan van Teeffelen †

1989 John Bertine †, Gerard van Groningen †

1988 Bernard van Welzenes

1987 Ad Dupont

1986 Leo van Stijn

1985 Harm Scheepbouwer †

1984 Tonnie van Dongen †

1983 Dick Wijte

Volledig scherm Jan Diebels tijdens de uitreiking van de Blauwe Steen. Rechts op de foto zijn voorganger Heleen Wijgers. © Mathijs Hanenkamp

