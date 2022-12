Deelfietsen- en scooters van GO Sharing en Check laten langer op zich wachten in Nijmegen

Veel herriemel­din­gen Herfst­drift; juist mensen die niét vlakbij wonen, klagen en dat komt hierdoor

NIJMEGEN - Zo’n 26.000 mensen vierden dit weekend een fijn feestje op Herfstdrift in Nijmegen. Toch beleefde niet iedereen plezier aan het dancefestival. Tientallen Nijmegenaren klaagden over geluidsoverlast. Opvallend, want de lawaailimiet werd niet overschreden. En de meldingen over het geboem-boem kwamen vooral van mensen die verder van het festival af woonden. Hoe zit dat?

