Deestse frietbakker wordt burgemeester, zoals ze zelf voorspelde

,,Widde van wie ze d’r eentje is? Ze is een dochter van Joesoef!” Die kreet klonk uit de keel van toneelvrouw Ria van der Velden, vrijdag in dorpshuis ’t Trefpunt in Deest. Onderwerp van gesprek was Sigrid Sengers, de nieuwe burgemeester van Druten. Dochter van Sjef Sengers, bijnaam ‘Joesoef’.