Deestse Sigrid Sengers (VVD) is de nieuwe baas van Druten

Sigrid Sengers (VVD) is de nieuwe burgemeester van Druten. Zij is donderdagavond geaccepteerd door de gemeenteraad van Druten nadat ze werd voorgedragen door een delegatie uit die raad, de vertrouwenscommissie. Alleen de koning kan nog een streep door de benoeming zetten.

De VVD’er Sengers (50) is nu manager (fondsenwerving en externe relaties) op Vlerick Business School in Brussel. Ze kwam in die stad terecht in 2008, toen ze werd benoemd tot EU-lobbyist voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Tot dat moment was ze wethouder van Slochteren. Dat werd ze op 31-jarige leeftijd. Voordat ze die baan aanvaarde, was ze VVD-raadslid in Groningen.

Uit Deest

Sengers is geboren en getogen in Deest en is na afronding van haar opleiding op het Pax Christi College gaan studeren in Groningen.

Officieel wordt de nieuwe burgemeester de opvolger van Luciën van Riswijk. Hij was eerste burger in Druten van 2009 tot en met 2018. Hij werd opgevolgd door een waarnemend burgemeester, Corry van Rhee-Oud Ammerveld. Van Riswijk is nu burgemeester van Zevenaar.

Tussenpaus

Van Rhee-Oud Ammerveld trad op 16 januari 2019 aan en is dus al meer dan vier jaar waarnemer. Iedereen noemt haar dan ook burgemeester en niet ‘waarnemend burgemeester’. Zij werd ‘tussenpaus’ in Druten omdat er in die tijd overwogen werd de gemeenten Druten en Wijchen te laten fuseren. Een burgemeesterstermijn beslaat zes jaar, een termijn die zij dus voor ruim twee derde heeft vol kunnen maken.

Burgemeestersgalerij

Druten krijgt met Sigrid Sengers de zeventiende of achttiende burgemeester sinds 1811, afhankelijk van de vraag of Van Rhee-Oud Ammerveld in de burgemeestersgalerij wordt meegenomen of niet. Van Rhee heeft overigens van begin af aan aangegeven niet op een vaste post als burgemeester van Druten te zullen solliciteren. Sengers wordt de eerste kroonbenoemde vrouwelijke burgemeester van Druten. Tot nu toe waren het allemaal mannen, op waarnemer Van Rhee-Oud Ammerveld na.

Van Rhee-Oud Ammerveld (62) woont in Tiel. Na West Maas en Waal en Scherpenzeel was Druten haar derde gemeente als waarnemend burgemeester.

Koning moet tekenen

Sengers is formeel een ‘voorgedragen kandidaat’. De procedure tot benoeming van haar als burgemeester is nog niet afgerond. Deze is pas definitief als de koning zijn handtekening heeft gezet en daarmee de burgemeester heeft benoemd. De verwachte installatie van de nieuwe burgemeester is op 30 maart.

