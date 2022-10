Definitief geen horeca meer in voormalig Spijshuis Uylenspieghel: appartementen in iconisch pand

Werken aan de rand van het zwembad, dit Nijmeegse bedrijf is op werkvakan­tie in Kroatië

NIJMEGEN - Vanaf een ligbedje naast het zwembad of vanuit een villa in Kroatië je werk doen. Deze week is het voor medewerkers van het Nijmeegse bedrijf Linku vaste prik. Ze zijn met bijna het hele team op werkweek. Krijg je dan wel werk gedaan? En wat heeft dat voor zin?

30 september