Definitief geen huizen op Stadseiland, maar toch blijven de vraagtekens rond Veur-Lent

Nachtelij­ke beelden van door brand getroffen café ’t Paleis in Nijmegen? De politie wil ze graag hebben

NIJMEGEN - Bewakingsbeelden moeten helpen in de zoektocht naar de brandstichter bij café ’t Paleis in Nijmegen. Het café heeft een deel van het gezicht van de man scherp in beeld. Ondertussen probeert de politie zoveel mogelijk andere beelden te verzamelen.

22 juni