Depri doen op ‘Blue Monday’ is een keuze: ‘Je hoeft je humeur er niet door te laten beperken’

Hoogwater 1995 Grote evacuatie van regio Tiel om hoogwater in 1995 was twijfelach­tig: ‘Hadden geen keus’

19 januari TIEL/NIJMEGEN - Het is zeer de vraag of de grootschalige evacuatie van de Tieler- en Culemborgerwaarden in 1995 wel op basis van de goede informatie is genomen. ,,Ik weet wel dat we twijfels hadden. Dat ga ja dan echter niet naar buiten brengen, want dan krijg je chaos’’, zegt Ed d’Hondt.