Deuren dichtgetimmerd, pakken de Nijmeegse krakers rust? ‘Komende dagen geen acties’

Helemaal dichtgetimmerd?

De voor- en achteringang van het pand in hartje Nijmegen is inmiddels helemaal dichtgetimmerd door de politie. ,,Of het ook echt niet toegankelijk is, moeten we nog maar even zien”, reageert de kraker. Nadat het collectief het pand zaterdag kraakte, kon het rekenen op steun van GroenLinks.



‘Handhaven op kraken in plaats van leegstand aanpakken, is de wereld op zijn kop. Zeker in tijden van grote woningnood’, twitterde de Nijmeegse afdeling. Het collectief en de partij zijn inmiddels met elkaar in gesprek.