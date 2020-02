Deurwaarder overgoten met brandbare stof bij ontruiming bedrijf in Nijmegen

Nijmeegse Vierdaagse: pas in mei zorgen over coronavi­rus

25 februari NIJMEGEN - Met diverse sterfgevallen in Noord-Italië, een besmetting in Zwitserland en een afgesloten hotel vanwege het virus, komt het corona-virus steeds dichter bij de Nederlandse grens. Deelnemers vragen zich inmiddels af of de Vierdaagse van Nijmegen, een evenement waar zo'n 40.000 wandelaars van tientallen nationaliteiten op afkomen, in gevaar is.