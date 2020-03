Deze arts ziet elke dag: ‘Niet één, maar twee longen kapot door corona’

U wilt waarschuwen?

,,Ik zou het willen uitschreeuwen: mensen, houd afstand, anders krijgen we ook hier Italiaanse toestanden. Ik snap ook wel waarom mensen de urgentie minder ervaren. Het is geen oorlog of een marsmannetje. Ze zien pas wat het virus doet als hun oma of vader met hartziekte moeten worden opgenomen. Maar wij ervaren hier helaas al elke dag hoezeer patiënten getroffen worden door het corona-virus.”

U zou willen dat mensen voor even meekijken op uw afdeling?

,,Ja. Dan kon ik bezoekers laten zien hoe ziek en benauwd deze patiënten zijn. Anders dan bij een ‘gewone’ ernstige longontsteking, zie je dat niet één longkwab, maar allebei de longen en dan vaak over het hele oppervlak zijn aangedaan. Er is nauwelijks nog gezond longweefsel om zelfs via kunstmatige beademing zuurstof binnen te krijgen.’’

,,Dat is ook de reden dat we deze patiënten op de buik leggen. Aan de achterkant zit meer long dan voor. Door de longen zo vrij mogelijk te leggen, blijft het maximale over aan ademcapaciteit.”

Beschikt het CWZ nog over voldoende beademingsapparatuur?

,,We hadden maandag negen corona-patiënten, van wie acht aan de beademing. We hebben het aantal bedden uit voorzorg uitgebreid tot vijftien, dus iedereen kan nog terecht. Maar als de stroom patiënten blijft komen, liggen we over enkele dagen vol.”

Als de IC nu al bijna vol ligt, hoe moet dat als de echte hausse nog moet komen?

,,We kunnen nog uitbreiden naar 25 ic-bedden. We hebben al een reserve-ic ingericht met behulp van de apparatuur van de kamers waar gewoonlijk patiënten uitslapen na een operatie. We hebben ook nog maar twee operatiekamers operationeel. Ook dat doen we om ruimte vrij te spelen.’’

,,We hebben ook een oplossing gezocht voor het ic-personeel. Daar hebben we in normale tijden al een tekort aan. In ons noodscenario zijn ic-verpleegkundigen straks verantwoordelijk voor vier in plaats van twee patiënten.’’

,,Om de kwaliteit te bewaken, is er ondersteuning van collega's die gewoonlijk werken in de anesthesie. En we krijgen hulp van gepensioneerde verpleegkundigen, ambulancemedewerkers met ic-ervaring en partners van collega’s die in het verleden verpleegkundige zijn geweest.”

Wat als die 25 bedden vol liggen?

,,Het is een scenario waar we liever nog niet over willen nadenken. Want dat betekent dat we niet meer aan iedereen zorg kunnen leveren.”

Was de drukte tot nog toe te behappen?

,,Ja, maar sinds maandag begint het echt drukker te worden met corona-patiënten. We zien dat ongeveer elke patiënt die nu binnenkomt met klachten als hoesten en koorts, positief test op het corona-virus. Per dag nemen we als ziekenhuis zo’n twintig nieuwe corona-patiënten op, deels uit Noord-Brabant, deels uit de eigen regio. Dus behalve de ic is ook de rest van het ziekenhuis er druk mee.”

Raakt net als elders ook in het CWZ het aantal corona-testen op?

,,Zo ver is het nog niet, maar binnen een week zijn we vrees ik door de voorraad heen. Een alternatief is dat we longfoto’s maken in de ct-scanner. Afwijkingen in de longen die je daarmee ziet, maken ook al veel duidelijk.”