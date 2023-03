Deze Nijmeegse supermarkt verkoopt nu ‘oud’ brood voor 25 cent: ‘Een uitkomst’

Gijs Arts nieuwe voorzitter harmonie KNA uit Beek: ‘Hoe houden we de jeugd vast?’

Hij noemt de Beekse harmonie KNA ‘een warm nest’. Een vereniging waar vriendschap met hoofdletters geschreven wordt en waar de leden zich veilig voelen. ,,Dat moeten we koesteren. We maken graag samen muziek maar we zien elkaar ook graag.”