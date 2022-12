Deze studenten verzamelen kleding voor kinderen: ‘Jonge jongens raggen alles kapot’

Kleding voor jongens

De focus ligt vooral op kinderkleding voor jongens. Want: ,,Jonge jongens raggen alles kapot, ze springen, sliden en vallen over alles heen. Ouders kopen vaak nieuwe kleding en gooien de spullen met gaten weg. En de kleding die wel goed genoeg is om weg te geven, gaat vaak naar iemand anders uit de familie.”

Op deze manier blijft er weinig over voor de kledingbank. Daarom houden de studenten op 10 december bij de Thiemeloods in Nijmegen een evenement, als onderdeel van hun minor Evenementenmanagement.

Activiteitendag

,,Iedereen is welkom, we hebben een activiteitendag voor basisschoolkinderen georganiseerd om kleding in te zamelen, maar je mag ook alleen komen. Als je niet kan, ga dan alsjeblieft langs bij de kledingbank en doneer je kleding. Want het is zonde om het in je kast te laten liggen, terwijl iemand anders er wel veel mee kan.”