Die ene vliegende bom in het Waterkwartier: Nijmegen herdenkt trouw de slachtoffers van de V1

Vergeleken bij het bombardement dat in 1944 grote delen van de binnenstad wegvaagde, is het een kleine ramp. Toch wordt de inslag van een Duitse V1-bom in het Waterkwartier in Nijmegen nog ieder jaar herdacht. 78 jaar geleden 1945, sloeg er om 05.28 uur een zogenoemde Vliegende Bom in op de hoek van de Waterstraat en de Biezenstraat. De inslag kostte zeker vier buurtbewoners het leven, tientallen bewoners raakten gewond en 26 woningen werden verwoest.

Een gebeurtenis die dit jaar misschien wel meer dan ooit waard is te herdenken, zeiden sommige aanwezigen, zaterdag.

Om 10 uur deze zaterdag begon de jaarlijkse herdenking, voor velen aanwezigen een groot weerzien van bekenden. Onder de bezoekers is ook Burgemeester Hubert Bruls aanwezig. Bruls vertelt dat ieder jaar de herdenking op de agenda staat. ,,Niet elke bominslag heeft een herdenking. Deze wel, dus het is mooi om daarbij te zijn”.

Volledig scherm V1's waren een soort raketten die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Duitland werden gelanceerd. Ze troffen niet allemaal doel, en eenmaal op de grond ontploften ze ook niet allemaal. Dit exemplaar in de buurt van Rijsbergen in 1944 wordt bestudeerd door een Poolse soldaat. © Ben Steffen

‘Telkens nieuwe verhalen’

Tientallen aanwezig luisteren, met bloemen in de hand, naar het woord van voorzitter Ronald Ruijters van het herdenkingscomité. Hij vertelt over zijn vader Anton. Op initiatief van oud-bewoner Anton Ruijters (die in 2013 overleed), vindt sinds 2010 een herdenking plaats rond een herinneringsplaquette aan Kloostergemeenschap De Bron, gevestigd op de plek waar de inslag plaatsvond.

De plaquette is sinds 2010 geadopteerd door basisschool De Aquamarijn. Anton Ruijters’ idee was om de kinderen uit de wijk bij te brengen wat er is gebeurd ten tijde van de oorlog.

In 2010 heeft Ruijters, uit allerlei aantekeningen van zijn vader, een klein boekje laten drukken met enkele verhalen. ,,Telkens komen daar nieuwe verhalen bij over deze inslag.’’ Zo ook dit jaar weer door het verhaal van Jos Engelen, wiens zus Annie een trouwjurk heeft gemaakt van een parachute die ze had gekregen van een ingekwartierde Amerikaanse parachutist. ,,Hij is later in de familie ook als doopjurk gebruikt. Dat is toch bijzonder”, zegt Ruijters.

Quote In de klas zaten vluchtelin­gen­kin­de­ren die geraakt waren door de herdenking. Op zo’n moment komt de inslag wel heel dichtbij

Inslag actueler dan ooit

Voor Lion de Leeuw is het bijzonder aanwezig te zijn, als nabestaande van Truus van Emmerik. De 22-jarige Truus heeft de bominslag in 1945 niet overleefd. De Leeuw is door het comité uitgenodigd om zijn verhaal te delen met de aanwezigen. Licht geëmotioneerd vertelt hij over zijn tante Truus die hij nooit heeft mogen ontmoeten, laat staan leren kennen.

Ook de gebeurtenissen in Oekraïne laten de Leeuw beseffen dat de vrijheid van nu nog steeds niet altijd vanzelfsprekend is. ,,78 jaar na dato, is de inslag actueler dan ooit.’’

Volledig scherm Voorzitter Ronald Ruijters van het herdenkingscomité bij de herdenking van de V1 bominslag. © Jade Huijsman Juist daarom is het belangrijk om hierbij stil te staan vindt ook Ronald Ruijters. ,,Afgelopen week hebben wij de inslag herdacht met groep 8 leerlingen van basisschool de Aquamarijn. In de klas zaten vluchtelingenkinderen die geraakt waren door de herdenking. Op zo’n moment komt de inslag wel heel dichtbij’’.

Na de korte toespraken vindt er een minuut stilte plaats en een bloem-/kranslegging bij de herinneringsplaquette in de tuin van Kloostergemeenschap De Bron.

Burgerinitiatief

De jaarlijkse herdenking is volgens Ruijters ontzettend belangrijk voor de nabestaanden. ,,Mensen die elkaar meer dan 70 jaar niet hebben gezien, zien elkaar weer bij de herdenking. Zo ook bijvoorbeeld buurtbewoners waar iemand de ander van heeft bevrijd die bepaalde ochtend.’’ Dat men steeds beter over gevoelens kan praten helpt enorm vertelt Ruijters. ,,Vroeger was dit niet het geval. Daarom doet het me goed om te zien dat de mensen door deze herdenkingen het een plekje kunnen geven.’’

De bominslag in het Waterkwartier is ten opzichte van het Nijmeegse Bombardement in het centrum, een kleinschalig incident. Toch, mede door de organisatie van de burgers, is het uitgegroeid tot een jaarlijks evenement dat mensen trekt.

Vliegende bom

,,Er wordt vaak gekeken naar de gemeente voor zulke herdenkingen. Dat krijgt men minder voor elkaar. Je moet het echt met elkaar doen, en het liefst in samenspraak met de gemeente. Dan krijg je iets moois.’’ Inmiddels is de dochter van Ronald Ruijters ook bij de organisatie betrokken. ,,Uit naam van opa en die is met ons.’’

Ruijters ziet ook dat het aantal bezoekers bij de grote bijeenkomsten en herdenkingen is toegenomen. In 2020 was het een stuk drukker dan in 2015. ,,De grotere herdenkingen die om de vijf jaar zijn trekken meestal wel 75 tot 100 man.’’

Door de bominslag in het Waterkwartier kwamen vier buurtbewoners om het leven: Gerard van den Broek (53 jaar), Fransje Dams (5 weken oud), Truus van Emmerik (22 jaar) en Johanna Migchielsen-Brouwer (33 jaar). De V1 was het eerste onbemande straalvliegtuig met explosieve lading, de eerste ‘vliegende bom’ van het Duitse leger. De hoeveelheid springstof in deze bommen was dan ook groter dan gemiddeld.

Volledig scherm De herdenking van de bominslag van de V1. © Jade Huijsman

