Dief ziet man (86) pinnen en slaat toe, bewakingscamera legt drama vast

Veelbespro­ken blauw kunstwerk voor het Valkhof verhuist na de zomer naar Dukenburg

5 april NIJMEGEN - Het blauwe kunstwerk op Kelfkensbos in Nijmegen verhuist na de zomer naar een plek in Dukenburg. Het moet ruimte maken voor de veranderingen op het plein, schrijft de gemeente Nijmegen in een brief die afgelopen dagen op de mat viel bij ondernemers en bewoners in de buurt. ‘De milieustraat was ook een prima locatie geweest.’