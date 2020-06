Diego (16) uit Nijmegen sinds vrijdagavond spoorloos, politie vraagt om hulp

Gemeente Nijmegen sluit café 't Paleis wegens drukte: ‘Op Schiphol kan alles, maar hier niks’

21:36 NIJMEGEN - Café 't Paleis aan de Priemstraat in Nijmegen is vrijdagavond gesloten op last van de gemeente. Het was te druk in het café, waardoor de coronamaatregelen niet goed nageleefd konden worden.