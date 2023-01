Dieven stelen dure motorheggenscharen bij inbraak op begraafplaats Breedeweg: ‘Dit is enorm balen’

De inbraak is vrijdagmorgen ontdekt. De onderhoudsvrijwilligers vermoeden dat het slot op de opslagruimte met bijvoorbeeld een slijptol is opengemaakt, waarna de inbrekers grof geweld gebruikt moeten hebben om via de toegangsdeuren naar binnen te komen.

,,We zijn zeer teleurgesteld. Dit is enorm balen”, laat kerkhofvrijwilliger Bart Leenders weten. ,,Bij de politie is inmiddels aangifte gedaan van diefstal. We hopen dat de dader of daders gepakt worden.”