Dimata na moeizame start op schot bij NEC: ‘Dat mensen twijfelden, motiveerde me alleen maar’

Slachtof­fer motoronge­val zoekt getuigen tegen Vitessespe­ler

NIJMEGEN - De naam van de bekende voetballer wil hij niet noemen. Voorzichtig, bang voor een rechtszaak. Maar dat een Vitessespeler dinsdag 14 maart de fout in is gegaan in de buurt van de Waalbrug in Nijmegen: dat hangt Sebastiaan uit Neede maar al te graag aan de grote klok.